High on Life: quello che sappiamo dell'FPS sci-fi dal co-creatore di Rick and Morty

High on Life è uno sparatutto in prima persona con pistole parlanti e tanto black humor: ecco quello che sappiamo del nuovo gioco dal co-creatore di Rick and Morty.

L'Xbox & Bethesda Showcase 2022 ci ha dato modo di vedere in azione alcuni dei titoli più attesi dai giocatori, come Starfield e Redfall, ma è stato anche il palcoscenico per l'annuncio di nuovi giochi in arrivo su Xbox e PC nel prossimo futuro. Tra questi c'è High on Life, il nuovo progetto di Squanch Games, studio indipendente fondato da Tanya Watson e Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty e Solar Opposites. Definito scherzosamente come un "Tripla I", ovvero un gioco a metà strada tra un indie e un AAA, High on Life si è presentato all'evento Microsoft come un sparatutto in prima persona di stampo sci-fi davvero sopra le righe, dove utilizzeremo delle irriverenti pistole parlanti dotate di poteri speciali per affrontare dei contrabbandieri alieni, il tutto accompagnato da black humor e uno stile sopra le righe che risulterà sicuramente familiare ai fan delle avventure di Rick e Morty. In attesa di mettere le mani sul gioco completo, in dirittura d'arrivo su Xbox Series X|S, One e PC il 25 ottobre e nel catalogo del Game Pass, ecco tutto quello che sappiamo su High Life.

Storia Una metropoli aliena, una delle tante location che visiteremo in High on Life In High on Life vestiremo i panni di un ragazzo che ha da poco concluso le superiori e non ha alcuna prospettiva per il futuro. Senza lavoro né ambizioni, a mettere un po' di pepe nella nostra monotona vita ci penserà un cartello alieno, che ha pensato bene di sottomettere gli umani e utilizzarli per creare una droga da spacciare per tutto il cosmo, chiamata Hyperbong. Il nostro eroe della domenica decide dunque di allearsi con i Gatliani, una razza aliena che può assumere le sembianze di pistole e altre armi, diventando un cacciatore di taglie intergalattico per mettersi sulle tracce dei membri di spicco dei contrabbandieri alieni e il loro malvagio capo, Garmantuous. Un pretesto narrativo che ci porterà a viaggiare tra i recessi del cosmo ed esplorare vari pianeti. Nel trailer abbiamo visto ad esempio una giungla lussureggiante, una metropoli aliena e una sorta di baraccopoli futuristica. Prima ancora di parlare del gameplay, uno degli elementi che fin da subito ha catturato l'attenzione è senza dubbio lo stile visivo e i toni sopra le righe della produzione, caratterizzata dal quel black humor tipico di Rick and Morty. Tra l'altro Roiland, che per chi non lo sapesse è anche il doppiatore di Rick Sanchez e Morty Smith nella serie animata di Adult Swim, presterà la propria voce ad almeno uno delle pistole parlanti e all'alieno visto alla fine del trailer, che ricorda tantissimo il mitico Mr. Buchetto per Popò. A proposito di personaggi, le pistole parlanti di High on Life non saranno solo delle stravaganti bocche da fuoco con cui mettere a ferro e fuoco i ranghi nemici, ma anche dei veri e propri comprimari, che non mancheranno di dire la loro sulle varie situazioni che affronteremo o commentare le nostre prestazioni in combattimento. Inoltre, dalle informazioni condivise da Squanch Games, pare che le decisioni del giocatore avranno un peso sulla narrazione, ma è ancora troppo presto per dire in che modo.

Gameplay A quanto pare anche i nemici potranno utilizzare delle armi viventi come le nostre Il gameplay di High on Life è in tutto e per tutto quello di una sparatutto in prima persona, con una spolverata di meccaniche RPG, ancora tutte da scoprire. Come abbiamo visto nel primo trailer ufficiale, durante il gioco entreremo in possesso di un arsenale via via sempre più ampio di strumenti di morte parlanti in possesso di poteri unici. L'arma con la "voce di Morty" è una pistola abbastanza standard con cadenza di fuoco regolabile, ma abbiamo visto in azione anche una sorta di fucile che genera dei piccoli minion blu in grado di darci man forte in battaglia, una shotgun che all'occorrenza spara anche dei dischi rotanti che si incastrano sulle superfici e utilizzabili per scalare le pareti, un rampino e infine "Knifey" un coltello con manie omicide utile per attacchi ravvicinati. Potremo passare da un'arma all'altra in qualsiasi momento, per contrastare la minaccia di turno o superare i vari ostacoli ambientali sul nostro cammino. Il folle mondo di High on Life Stando alle informazioni condivise finora da Squanch Games, in High on Life visiteremo vari pianeti. Potremo tornare in qualsiasi momento in ogni ambiente precedentemente visitato per mettere le mani su collezionabili o affrontare altre attività che abbiamo lasciato in sospeso, magari sfruttando le abilità di una nuova irriverente arma o gadget parlante per raggiungere luoghi in precedenza inaccessibili. A spezzare il ritmo dell'avventura ci saranno anche delle sfide da cacciatore, con cui mettere alla prova le nostre abilità e quelle delle bizzarre bocche da fuoco del gioco. Inoltre, stando alle informazioni condivise da Squanch Games, ci saranno anche degli elementi RPG, con il nostro protagonista che potrà utilizzare le risorse accumulate come cacciatore di taglie per potenziare l'equipaggiamento e acquistare varie tecnologie aliene. Alcuni personaggi di High on Life Chiaramente è impossibile esprimere giudizi netti sulle meccaniche di gioco di basandoci su un trailer di neppure due minuti e un breve comunicato stampa, ma l'impressione è che il titolo di Squanch Games potrebbe risultare sufficiente variegato e stimolate da distinguersi dal gunplay degli altri sparatutto sul mercato.

High on Life si è rivelata una piacevole sorpresa dello show di Microsoft, in primis per la promessa di affrontare un'avventura nello spazio caratterizzata da tanto black humor, creature aliene grottesche e situazioni fuori di testa come quelle di Rick and Morty. Anche il gameplay, tutto ancora da mettere a fuoco, potrebbe regalare soddisfazioni e risultare vario e divertente grazie ai poteri speciali delle pistole parlanti che ci accompagneranno in questa avventura intergalattica. L'appuntamento con il titolo di Squanch Games è fissato per 25 ottobre e ricordiamo che sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio, un incentivo in più per dargli una chance, non trovate?