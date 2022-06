Cooking Mama: Cuisine, la recensione della simulazione di cucina su Apple Arcade

Prosegue la lunga storia di Cooking Mama e in qualche modo torna alle sue origini su Apple Arcade, come vediamo in questa recensione di Cooking Mama: Cuisine, un capitolo che recupera l'essenza originale del gioco come semplice simulazione culinaria costituita da mini-game. Dopo la delusione con tanto di scandalo annesso di Cooking Mama: Cookstar, per questo nuovo capitolo sembra che Office Create Corp. sia voluta tornare alle radici della serie, scremando l'esperienza di qualsiasi elemento accessorio e concentrandosi semplicemente sulla proposta di minuscole esperienze di gioco poste in sequenza, offrendo una notevole varietà d'interazioni e soprattutto una grande ampiezza di ricette da portare a termine, con un'espansione costante dei contenuti.

Parlare di "simulazione" è ovviamente improprio in questo caso, visto che la reinterpretazione offerta dalla serie è ben lontana dal realismo, ma le procedure indicate per portare a termine le ricette rispecchiano quelle vere, dunque non è fuori luogo dire che con questo gioco si può anche imparare a cucinare qualche piatto. Non c'è una storia, né una progressione strutturata in veri e propri livelli: si tratta semplicemente di portare a termine delle ricette, sempre più complesse, a partire dagli ingredienti.

L'approccio è talmente libero che l'iniziativa è lasciata in mano ai giocatori, che possono semplicemente selezionare gli ingredienti, gli strumenti da utilizzare e quindi provare a cucinare i piatti che possono emergere dalle varie combinazioni scelte. Le ricompense sono rappresentate dallo sblocco di ulteriori ingredienti, strumenti di lavoro e quindi combinazioni e ricette, oltre alle possibili personalizzazioni aggiuntive da applicare alla protagonista e ai vari attrezzi da cucina. Il fatto che il gioco sia distribuito su Apple Arcade scongiura peraltro la possibile presenza di microtransazioni, che in una struttura del genere avrebbero potuto trovare probabilmente spazio con facilità.