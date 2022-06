Conan Exiles: annunciato l'Update 3.0 con l'Age of Sorcery

Conan Exiles sta per ricevere un nuovo, maxi aggiornamento che introdurrà tra le altre cose la stregoneria, con la cosiddetta Age of Sorcery. L'Update 3.0 sarà disponibile nel terzo trimestre del 2022 e sarà completamente gratuito per tutti i possessori di questo amatissimo survival. Detta senza mezzi termini, rappresenterà la trasformazione definitiva del gioco in un live service puro, che influenzerà enormemente anche i contenuti futuri.

Vediamo un filmato con tutte le novità:

I dettagli sull'aggiornamento 3.0 di Conan Exiles erano già emersi nei giochi scorsi con una fuga di notizie. Comunque sia ora c'è l'ufficialità, che non fa mai male.

Vediamo qualche immagine dell'aggiornamento 3.0:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Le epoche sono un nuovo modo per Conan Exiles di espandere il suo mondo e la sua esperienza. A partire da Age of Sorcery, ogni epoca successiva continuerà ad avere un proprio tema, oltre ad aggiornamenti gratuiti e Pass Battaglia a pagamento, che sostituiranno l'attuale modello basato sui DLC. Le epoche guardano al futuro, per offrire un ritmo regolare di contenuti e un modo semplice per tutti i giocatori di sostenere la crescita del gioco e ricevere esclusivi cosmetici a tema.

In Age of Sorcery, i giocatori sceglieranno se abbracciare i devastanti poteri della stregoneria, sacrificando una parte della loro forza vitale per lanciare incantesimi mortali ed evocare creature empie. Inoltre, grazie a un sistema migliorato di attributi e perk, la progressione del personaggio e il combattimento saranno notevolmente approfonditi.

Costruire non è mai stato così bello in Conan Exiles. Grazie a una revisione completa che aggiunge un'interfaccia più veloce e facile da usare sia per le tastiere che per i controller, e all'inserimento della modalità creativa che permette ai giocatori di volare in aria per costruire senza restrizioni, il divertimento e la creatività non avranno più confini.

L'aggiornamento include una serie di ulteriori miglioramenti e aggiunte, tra cui modifiche ai seguaci, nuovi oggetti e materiali per il crafting legati alla stregoneria e ai rituali, aggiornamenti al mondo per renderlo ancora più vivo e pericoloso e tanto altro ancora!