Conan Exiles: la versione 3.0 trapela da un video online, con tante novità

Emerso online un video della versione 3.0 di Conan Exiles, che mostra tutte le novità che saranno introdotte nel gioco con il nuovo, maxi aggiornamento. Evidentemente c'è ancora spazio per farlo crescere, prima di pensare a un seguito.

In effetti le novità sembrano davvero molte. In particolare sarà aggiunta la magia, inclusa la negromanzia. Inoltre saranno rivisti alcuni aspetti della gestione del personaggio, compresa la crescita dei livelli. Sarà aggiunto il fast travel, che sarà gestito tramite punti d'interesse. Sarà rinnovato il sistema di costruzione, per renderlo più amichevole per i controller. Sarà aggiunta la modalità Creativa. Sarà aggiunta l'abilità di fare il cosiddetto "Transmog" dell'equipaggiamento, per farlo apparire in set differenti. Saranno aggiunti anche un negozio in gioco e un battle pass, ossia avverrà la trasformazione finale in live service.

Infine ci saranno nuovi oggetti, nuove cavalcature, nuove skin, nuove caratteristiche cosmetiche e tanto altro. L'aggiornamento è previsto per il terzo trimestre del 2022, quindi tra luglio e settembre.