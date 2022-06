Forza Motorsport: video di Digital Foundry parla del ray tracing con 4K e 60fps su Xbox Series X

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi dedicata a Forza Motorsport, il nuovo racing game di Turn 10 che abbiamo visto in azione durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022, soffermandosi in particolare sulla promessa di avere 4K, 60fps e ray-tracing in tempo reale su Xbox Series X, un obiettivo impegnativo anche per dei PC di fascia alta.

Stando alle analisi di Digital Foundry sull'ultimo trailer presentato (registrato su PC ma "testato anche su Xbox Series X per la stessa qualità visiva" stando quanto afferma Microsoft), sembrerebbe che Turn 10 con Forza Motorsport abbia utilizzato un tecnica anti-aliasing più "economica" per gravare meno sulle prestazioni. Allo stesso modo anche la risoluzione non sembrerebbe ancorata sul 4K, con il conteggio dei pixel effettuato dai tech enthusiast che in alcune scene si aggira sui 1080p e 4K in altre. Stando alle analisi del video, inoltre ci sono anche segni di ricostruzione dell'immagine, variable rate shading e forse anche temporal anti-aliasing.

Per Digital Foundry tutte queste misure "rendono il 4K e 60fps un obiettivo realistico, ma forse quel "4K" dovrebbe avere accanto un asterisco", in quanto per l'appunto la risoluzione sembrerebbe essere dinamica.

Digital Foundry inoltre afferma che Forza Motorsport presenta altre novità importanti sul versante grafico. In primis troviamo il sistema dinamico legato all'orario, che sarebbe stato impossibile sulle console di vecchia generazione per via dell'impatto sulle prestazioni. Inoltre è stata notato un grande impegno per i dettagli a bordo pista, dato che ora ci sono più spettatori, oggetti e alberi 3D con rami individuali e ombre dedicate, tutto calcolato in tempo reale.

Forza Motorsport è atteso su Xbox Series X|S e PC nella primavera del 2023. A proposito di ray tracing, il creative director di Turn 10 ha promesso che sarà sempre attivo durante le gare e non solo nei replay.