Elden Ring: alcuni mostri sono ispirati alle hoya, delle piante vere che si possono mangiare

Non è raro che i mostri dei videogiochi siano ispirati a cose reali, siano esse animali, piante, minerali o quant'altro. Guardando le hoya si capisce come mai FromSoftware e il suo team creativo le abbiano scelte come nemici di Elden Ring, visto che fanno davvero impressione.

Mangereste mai un mostro di Elden Ring? Foto di soraNews24

I mostri "hoya" in Elden Ring, foto di SoraNews24

Certo, quelle che deve affrontare il povero Tarnished sono gigantesche, mentre quelle reali stanno nel palmo di una mano, ma fanno comunque un certo effetto e, immaginiamo, difficilmente a qualcuno verrebbe in mente di mangiarle, previa approfondito studio.

Eppure nella regione di Tohoku, a nord est del Giappone, sono apprezzatissime e vengono vendute anche nei negozi.

In effetti le Hoya fanno una certa impressione. Foto di soraNews24

Haruka Takagai, la reporter di SoraNews24 che ha mostrato questa curiosità, ha anche deciso di cucinarne una dopo averla acquistata, seguendo una ricetta tradizionale. Il suo giudizio è che in realtà sono molto buone, anche se continuano a essere impressionanti. Peccato che in Elden Ring non si possano mangiare.