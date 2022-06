Persona 5 Royal: negozio ha messo a listino la versione Nintendo Switch, con tanto di copertina

Il negozio di videogiochi online svizzero World of Games ha messo a listino la versione Nintendo Switch di Persona 5 Royal, con tanto di copertina e prezzo (69,99 franchi svizzeri), nonché data d'uscita: 21 ottobre 2022. Va sottolineato che è stata rimossa in fretta e furia.

Ora, difficile dire se si tratti di un falso o meno, ma va detto che la copertina è fatta molto bene e non sembra essere falsa, almeno a occhio. Probabilmente la pagina del gioco è stata attivata prima del tempo per un semplice errore. Del resto Nintendo deve ancora fare i suoi annunci estivi e un port di Persona 5 Royal per Nintendo Switch sarebbe perfetto per un Direct.

Del resto il gioco di ruolo giapponese di Atlus è stato ormai annunciato per qualsiasi piattaforma, Xbox One compresa, quindi non sarebbe poi così strano se arrivasse anche su Switch.

Insomma, senza prendere questa fuga di notizie come una conferma, rimaniamo in attesa che Nintendo o Atlus facciano sapere qualcosa in merito.