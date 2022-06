Pokémon Spada e Scudo: un Clefairy cromatico in regalo per tutti, ma solo per un periodo limitato

Per celebrare la Pokémon Championship di Hong Kong, Malaysia, Filippine e Singapore, The Pokémon Company ha deciso di regalare uno speciale Clefairy cromatico a tutti i giocatori di Pokémon Spada e Scudo tramite un codice promozionale. Se siete interessati affrettatevi, potrete riscattarlo solo fino alle 17:59 italiane di domani, domenica 19 giugno 2022.

Il codice promozionale in questione è APC2021CHAMP che potrete riscattare tramite la funzione Dono Segreto di Pokémon Spada e Scudo.

La procedura per riscattare i regali tramite il Dono Segreto è molto semplice, non dovete far altro che premere il tasto X per aprire il menu, selezionare la voce "Dono Segreto", successivamente "Ottieni Dono Segreto" e infine "Ottieni con Codice/Password". A questo punto non vi resta che immettere la password indicata qui sopra, una volta inserita correttamente riceverete il vostro Clefairy cromatico.

Clefairy

Il Clefairy in questione oltre a essere shiny è basato sull'esemplare del vincitore dei Pokémon Championship in Asia dello scorso. Ha le mosse Sonoqui, Ventogelato, Altruismo e Protezione, natura audace e l'abilità Amicoscudo. Inoltre porta con sé un'Eviolite.