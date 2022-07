NieR: Automata, svelate le dimensioni su Nintendo Switch

Mancano ancora diversi mesi al lancio di NieR: Automata - The End of YoRHa Edition ma le dimensioni del download del porting per Nintendo Switch dell'apprezzato Action GDR di Square Enix e Platinum Games sono state già svelate. Stando all'eShop il gioco complessivamente pesa 11,153 GB.

Parliamo dunque di dimensioni nella norma rispetto ad altri titoli Nitendo Switch e da peso piuma se confrontate con quelle delle altre versioni di NieR: Automata. Ad esempio, su Xbox la Become As Gods Edition occupa ben 44,79 GB in totale.

NieR: Automata

NieR: Automata - The End of YoRHa Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 ottobre 2022. Questa versione comprende costumi esclusivi e tutti i contenuti scaricabili pubblicati in passato, incluso il DLC 3C3C1D119440927 che propone sfide di combattimento e costumi a tema NieR Replicant.

Di recente l'accout Twitter ufficiale del gioco ha svelato anche risoluzione e framerate della versione Nintendo Switch, sia in portatile che quando la console è collegata al dock.