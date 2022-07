Marvel's Avengers: il prossimo eroe sarà "nuovo", Crystal Dynamics ha tanti personaggi in programma

Jane Foster, la Potente Thor, da poco si è unita al roster di super eroi di Marvel's Avengers, ma Crystal Dynamics sta già lavorando ai prossimi contenuti, che a quanto pare includeranno tanti nuovi personaggi giocabili. Questo stando alle dichiarazioni del lead designer Brian Waggoner, che inoltre ha promesso che il prossimo eroe sarà nuovo di zecca, ovvero non condividerà tratti in comune con altri già presenti nel gioco.

"Sono così entusiasta per il futuro, spero lo siate anche voi. Tanti eroi da aggiungere al nostro mondo. Tante storie da raccontare", ha detto Waggoner su Twitter.

Con un secondo post, Waggoner inoltre ha promesso che il prossimo personaggio che verrà aggiunto su Marvel's Avengers sarà completamente nuovo, a differenza di Jane Foster che, per forza di cose, aveva più di qualche punto in comune con Thor per quanto riguarda le meccaniche di gioco. Questo sembrerebbe dunque smentire i rumor sul possibile debutto di She-Hulk quest'estate, in concomitanza con la nuova serie Disney+.

Infine il lead designer di Crystal Dynamics ha affermato che War Machine è il suo personaggio Marvel preferito ma che è un po' "intimidatorio" dal punto di vista dello sviluppo, dunque potrebbe non arrivare affatto o quantomeno non nel prossimo futuro.

In ogni caso sembra proprio che gli sviluppatori siano intenzionati a supportare ancora a lungo Marvel's Avengers, nonostante il gioco non abbia riscosso grandi consensi al lancio.