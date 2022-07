Apple Watch Series 8 misurerà la temperatura corporea, secondo un report

Apple Watch Series 8 sarà in grado di misurare anche la temperatura corporea, avvisandoci nel caso sia necessario verificarla con un termometro ed eventualmente rivolgerci a un medico: lo ha riportato Mark Gurman su Bloomberg.

Dopo le tante novità di Apple Watch Series 7, la prossima versione dello smartwatch di Cupertino proverà insomma a interpretare i tempi aggiungendo una funzione che potrebbe rivelarsi utile ai fini del controllo delle infezioni da Covid.

Secondo Gurman l'implementazione o meno di questa tecnologia dipende dai test interni che Apple sta conducendo: se verranno superati allora ci sarà il via libera per la feature, ma unicamente sul modello standard del dispositivo e non sulla versione SE.

È in effetti parecchio tempo che si vocifera della possibile introduzione di un sensore per la temperatura corporea su Apple Watch, e il fatto che ad oggi non siano ancora arrivate delle conferme fa pensare che si tratti di una funzione meno banale di quanto si immagini.

La cosa interessante è che un'opzione del genere potrebbe aprire la strada anche alla rilevazione di uno stato di gravidanza o dell'arrivo del ciclo mestruale nelle donne, visto che si tratta di situazioni in cui anche la temperatura corporea subisce delle variazioni.