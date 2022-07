Super Nintendo: streamer crea un sito con i manuali di tutti i giochi in inglese

Peebs, streamer su Twitch e grande appassionato del Super Nintendo, ha creato un sito web che include i manuali di istruzioni di tutti i giochi pubblicati in lingua inglese per SNES. Parliamo di un archivio che include le scan di ben 844 libretti di istruzioni e che ha richiesto diversi anni di lavoro.

Peebs negli ultimi 8 anni ha giocato su Twitch tutti i giochi disponibili su Super Nintendo. Durante le sue sessioni si è tuttavia accorto che non esisteva nessun archivio online completo per i manuali dei titoli della storica console della grande N. Per questo motivo ha deciso di imbarcarsi nell'impresa di crearne uno lui stesso.

Dopo anni di ricerche online, aiuti dai parte dei suoi follower su Twitch e tanta pazienza, Peebs è riuscito a completare l'archivio e lo ha reso disponibile online, con l'accesso libero a tutti. Potrete consultarlo a questo indirizzo.

Come accennato in apertura, il catalogo include i manuali di 844 giochi Super Nintendo, ovvero tutti quelli pubblicati in Occidente. L'archivio non è ancora completo al 100% in quanto non per tutti i titoli sono presenti sia libretti per la regione PAL (Europa) che quelli NTSC (Nord America), ma nondimeno è la prima raccolta online a includere i manuali di ogni singolo gioco per SNES in lingua inglese.

Peebs afferma di aver completato l'archivio "dopo aver scavato a fondo con la macchina del tempo per un paio di anni, comprato uno scanner, essermi fatto dei nuovi buoni amici e grazie a quasi 100 persone che mi hanno inviato delle scan". Il sito di Peebs ha anche un elenco completo di manuali N64 in lingua inglese e del Virtual Boy.