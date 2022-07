Genshin Impact: al via un nuovo evento web con Primogem gratis e non solo

In attesa del lancio della versione 2.8 di Genshin Impact, prevista per il 13 luglio 2023, Hoyoverse ha dato il via a un nuovo evento web, "Bouncing Blobby Slime" con in palio varie ricompense, tra cui le tanto bramate Primogem.

Bouncing Blobbly Slime è un mini-gioco in cui vestiremo i panni di uno Slime. L'obiettivo sarà quello di saltare tra varie piattaforme, adeguando la lunghezza del salto con un tasto apposito, cercando di accumulare più punti possibili, che poi potranno essere riscattati in cambio di varie ricompense. Ci sono vari livelli, con difficoltà crescente e meccaniche aggiuntive, ma come per i precedenti eventi web di Genshin Impact si tratta più di un passatempo che una vera e propria sfida. In palio ci sono Primogem, Mora e materiali per aumentare l'esperienza dei vostri personaggi.

A differenza degli eventi interni del gioco, per avviare Bouncing Blobby Slime basta semplicemente utilizzare una pagina del vostro browser, quindi volendo potrete giocarlo anche sullo schermo di uno smartphone. Se avete eseguito log-in sul sito ufficiale di Genshin Impact, per partecipare vi basta semplicemente utilizzare questo link.

In alternativa, se giocate su PS5 o PS4, accedete al menu di Paimon e selezionate l'opzione "Special Event" oppure dalla casella di posta interna aprite la mail dedicata all'evento. Se giocate da console apparirà un QR Code da scansionare con il vostro smartphone e potrete giocare da lì. Da PC e smartphone il procedimento è lo stesso con la differenza che verrà aperta direttamente la pagina web dell'evento.

Sabato, Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo con l'Update 2.8 di Genshin Impact, che vedrà il ritorno del banner di Kazuha e il nuovo personaggio Shikanoin Heizou. Inoltre è stata presentata la nuova regione di Sumeru con un trailer.