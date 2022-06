Marvel's Avengers: trailer e data di uscita dell'update con Jane Foster, la Potente Thor

Crystal Dynamics ha pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Avengers che presenta Jane Foster, aka la Potente Thor, il prossimo personaggio giocabile in dirittura d'arrivo con l'Update 2.5. Il filmato svela anche la data di uscita dell'aggiornamento gratuito, fissata per martedì 28 giugno.

Il filmato purtroppo non mostra scene di gameplay, ma è piuttosto un breve video animato incentrato sulla storia che funge da introduzione del personaggio di Jane Foster.

In compenso Crystal Dynamics ha confermato che la Potente Thor arriverà con la sua personale carta Hero Challenge, cosmitici, missioni eroiche, mosse speciali e informazioni personali sotto forma di file dell'Intelligence. Il suo stile di combattimento, per forza di cose, sarà per certi versi sovrapponibile a quello di Thor, ma non mancheranno ovviamente anche tecniche di combattimento esclusive per Jane Foster.

Come detto in apertura, la Potente Thor debutterà in Marvel's Avengers il prossimo 28 giugno, pochi giorni prima dell'uscita nelle sale cinematografiche del film Thor: Love and Thunder, fissata per il 6 luglio. A proposito avete visto l'ultimo teaser trailer dove appaiono anche i Guardiani della Galassia?