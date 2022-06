Thor: Love and Thunder, nel nuovo teaser trailer anche i Guardiani della Galassia

Thor: Love and Thunder è stato mostrato con un nuovo teaser trailer in cui sono presenti anche i Guardiani della Galassia, con cui Thor è partito al termine di Avengers: Endgame, come ricorderete.

A circa un mese dal trailer italiano di Thor: Love and Thunder con il personaggio di Christian Bale e il lato B di Thor, ecco dunque un nuovo assaggio del film diretto da Taika Waititi, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 6 luglio.

Nel video, intitolato "Speech", discorso, ritroviamo Thor impegnato a radunare un gruppo di eroi per contrastare il potentissimo Gorr, il macellatore di dei, che vediamo in azione mentre distrugge un intero pianeta.

A quanto pare i Guardiani della Galassia faranno parte di questa squadra, così come il Thor di Natalie Portman, il Korg interpretato dallo stesso Waititi, la Valchiria di Tessa Thompson e la Sif di Jaimie Alexander, che tornerà in questo episodio.