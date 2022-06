Twitch: Ninja da un consiglio prezioso a chi vuole iniziare la carriera da streamer

Tyler 'Ninja' Blevins, uno degli streamer Twitch più seguiti al mondo, ha dato un consiglio prezioso a tutti quelli che vogliono iniziare questa carriera: evitate di lanciarvi subito nei giochi più popolari, come Fortnite, e puntate invece a quelle più piccoli.

Ninja è uno degli streamer più seguiti al mondo

La carriera da streamer è ambitissima da molti, soprattutto dai più giovani, che però finiscono per commettere tutti, o quasi, lo stesso errore di partenza: lanciarsi subito nei giochi più popolari, quelli praticati dai vari Ninja, xQc, Pokimane e altri ancora, come Fortnite o Call of Duty: Warzone.

Il problema, secondo Ninja, è che in questo modo si finisce sommersi nella pagina dei giochi, soprattutto per titoli che coinvolgono i nomi più famosi. Quindi: "Tranne nel caso in cui siate i giocatori migliori di un dato titolo, quando iniziate a fare streaming e state provando a tirare su un brand da zero, è importante partire con dei giochi più piccoli che hanno una comunità più affiatata."

Per molti si tratterà di un consiglio fin troppo semplice, quasi banale. Visto però quante persone commettono l'errore indicato da Ninja, evidentemente lo è meno di quanto si creda. Naturalmente ognuno può giocare in streaming ciò che vuole, ma se si vuole provare a crescere, è giusto provare a elaborare strategie.