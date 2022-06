Offerte eBay: smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 da 44mm, in sconto con il coupon di giugno 2022

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare uno smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 da 44 mm. Il prezzo scontato è 151,92€, utilizzando il coupon MENO20ESTATE. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il codice sconto MENO20ESTATE è valido per il mese di giugno 2022. Può essere utilizzato due volte per ogni account per ottenere uno sconto del 20%, per un valore massimo a singolo utilizzo di 100€. Il coupon è valido per specifiche categorie di prodotti e per una specifica lista di rivenditori.

Il venditore in questione è eshopping.srl, con il 99.5% di feedback positivo. È categorizzato come servizio eBay Premium e permette la restituzione del prodotto entro 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 propone uno schermo da 1.4 pollici ed è compatibile con smartphone con Android 6.0 o superiori e RAM superiore a 1.5 GB. Permette di monitorare i progressi di fitness, i passi e usare un sistema di sfide e medaglie in tempo reale per rendere l'esercizio divertente, stimolante e gratificante. Il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. Pesa 30,3 grammi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 da 44 mm

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.