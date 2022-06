PS5 con Horizon Forbidden West disponibile su Amazon Italia oggi, 21 giugno 2022 [Aggiornata]

Tramite Amazon è possibile acquistare PS5 Standard + Horizon Forbidden West in un bundle da 559.99€. È limitato agli iscritti a Prime. AGGIORNAMENTO: Le unità sono terminate. Horizon Forbidden West è una delle più recenti esclusive di Sony PlayStation, disponibile sia su PS4 che su PS5, dove offre una qualità grafica superiore e il supporto alle funzioni del controller DualSense di PlayStation 5, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Questo bundle di PS5 include la versione con lettore ottico di PlayStation 5. Ovviamente la disponibilità sarà limitatissima, quindi conviene sfruttare l'occasione subito e non pensarci troppo. Amazon precisa anche che i membri Prime hanno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 30 Giugno 2022. Se non siete abbonati, non potete acquistare la console.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.