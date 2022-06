Fall Guys: versione free-to-play disponibile su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch

La versione free-to-play di Fall Guys è disponibile da oggi. La potete scaricare e giocare su PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch. Si tratta di un battle royale adatto a tutti con cross-play e progressione cross-platform. Rivediamo il trailer ufficiale della stagione 1: Free for All:

Leggiamo la descrizione del gioco tratta dall'Epic Games Store:

Tuffati, scivola e vinci nel pantheon della goffaggine. È la tua prima volta o conosci già i trucchi?

Giochi in solitaria o in squadra? Fall Guys è l'apoteosi dell'ilarità e del divertimento. Non c'è vittoria più bella di quella ottenuta nel modo più ridicolo possibile! Indossa un costume assurdo e preparati. Che lo spettacolo abbia inizio!

Competitivo e cooperativo: rotola tra sfide competitive tutti contro tutti e cooperative, o affronta Ruzzolandia con altri 3 amici!

Gioca con gli amici: Fall Guys è gratuito e supporta il cross-play, i gruppi multi-piattaforma e la progressione incrociata con l'account Epic Games.

Contenuti sempre in evoluzione: il divertimento non finisce mai con gli eventi a tempo limitato e nuove modalità di gioco. Ogni stagione offre nuovi costumi, collaborazioni, ostacoli e modi di giocare.

Totalmente personalizzabile: scegli tra un'infinità di colori, motivi, costumi e targhette.

Chi possedeva la versione a pagamento del gioco sarà ricompensato con diversi oggetti cosmetici, inclusi un nickname, una piastrina, un costume Regale, un costume Veggie Dog e un costume Feisty Dwarf. Inoltre riceverà un battle pass premium gratuito per la stagione 1.

Il battle pass sarà formato da 100 livelli che sbloccheranno il pass successivo se completati tutti. Insomma, bisogna darsi da fare perché è arrivato un nuovo lavoro sul mercato.