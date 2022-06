GTA 3, il trailer del remake fanmade in Unreal Engine 5 è davvero uno spettacolo

Come sarebbe remake di GTA 3 sviluppato utilizzando il potente Unreal Engine 5? Ce lo mostra questo spettacolare trailer fanmade, realizzato da TeaserPlay.

Sappiamo che GTA Trilogy ha totalizzato vendite per 10 milioni di copie nonostante i problemi segnalati da più parti, dunque figuriamoci come sarebbe andata se Rockstar avesse prodotto dei veri e propri rifacimenti dei tre capitoli classici della serie.

Il video qui sopra prova appunto a immaginare una situazione del genere, con Grand Theft Auto 3 e la sua meravigliosa Liberty City ridisegnati in UE5, con la tecnologia Lumen per il sistema di illuminazione e tutto il resto.

TeaserPlay ha scritto di aver realizzato il trailer per mostrare la potenza del motore grafico creato da Epic Games e per far capire ai tantissimi fan di GTA quale potrebbe essere la grafica di un vero remake del terzo episodio.