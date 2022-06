Raft: disponibile la versione 1.0, già in testa a Steam

Dopo un lungo periodo passato in accesso anticipato, è finalmente disponibile la versione 1.0 di Raft, amatissimo survival che ha raccolto un'ampia comunità. Da notare che è già primo in classifica tra i giochi su Steam. L'aggiornamento introduce molti nuovi contenuti, compreso il capitolo finale, come sottolineato anche dal trailer di lancio.

Tra le aggiunte spiccano tre nuove destinazioni da trovare ed esplorare: Varuna Point, un luogo per ricchi finito in malora; Temperance, un territorio innevato che fungeva da centro di ricerca degli oceani e una destinazione finale dove si chiuderà l'avventura, che gli sviluppatori hanno preferito non svelare.

Aggiunti anche dei nuovi nemici, tra pesci carnivori e animali feroci, nonché dei nuovi personaggi, ossia dei nuovi sopravvissuti con cui condividere l'avventura.

I contenuti supplementari sono molti e faranno sicuramente felici i fan del gioco, alcuni dei quali sono diventati così abili da trasformare le loro zattere in veri e propri transatlantici. Alla deriva per l'oceano sì, ma con tutti i comfort del caso.

Da notare che attualmente stanno giocando a Raft più di 40.000 giocatori, mentre nelle scorse ore il picco di giocatori contemporanei ha raggiunto le 66.581 unità, come registrato da SteamDB. Insomma, stiamo parlando di un titolo di grande successo, che conferma l'amore dei giocatori PC per i survival.