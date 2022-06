Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, video analisi da Digital Foundry

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è protagonista dell'ultima video analisi di Digital Foundry, realizzata in stile retrò visto il genere di appartenenza del tie-in sviluppato da Tribute Games.

Come avrete letto nella nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il gioco è davvero divertente e sfrutta molto bene le meccaniche tipiche dei picchiaduro a scorrimento, mettendo in campo anche una cooperativa per un massimo di sei partecipanti.

John Linneman ha condito la sua analisi con un ampio retroscena dedicato a questo particolare filone videoludico, arrivando quindi a parlare degli arcade delle Tartarughe Ninja realizzati da Konami, a cui Shredder's Revenge si ispira in maniera evidente.

Tutte le versioni del titolo girano a 60 fps costanti, ma a quanto pare su Nintendo Switch la grafica incontra qualche difficoltà, in particolare quando ci sono diversi giocatori sullo schermo ed effettuano tutti delle mosse speciali.

Non si tratta tuttavia di un enorme problema rispetto alla fruibilità dell'esperienza, che rimane immediata e coinvolgente, a maggior ragione per i nostalgici di questo tipo di prodotti.