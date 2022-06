No Man's Sky: update 3.093 in arrivo, ecco i dettagli dell'aggiornamento

Hello Games ha annunciato il prossimo arrivo dell'update 3.093 per No Man's Sky, che porta il gioco alla versione 3.93 con un aggiornamento minore e mirato soprattutto a sistemare alcuni problemi tecnici, dunque senza particolari contenuti aggiuntivi.

La patch è disponibile già da alcuni giorni su PC ma arriverà su console oggi, 21 giugno 2022, attraverso un download ovviamente gratuito.

Arriva in seguito al recente aggiornamento Leviathan Expeditions, che ha rappresentato l'ultimo update contenutistico di livello notevole per No Man's Sky, all'interno del lungo programma di supporto post-lancio sostenuto da Hello Games.

I dettagli della patch 3.093 riguardano soprattutto la correzione di bug e problemi vari, come vediamo dalle note ufficiali pubblicate dagli sviluppatori, nella fattispecie:

Sistemato un problema che causa il reset dei nomi custom delle scoperte al caricamento

Sistemata una quantità di problemi che potevano portare il giocatore a subire danni anche all'interno di ambientazioni protette

Aggiustato un problema al multiplayer che poteva causare la scorretta attribuzione di danni a un giocatore rispetto a un altro

Di recente è stato annunciato il supporto per PlayStation VR2 di No Man's Sky, mentre la versione per Nintendo Switch è a buon punto, dicono gli sviluppatori.