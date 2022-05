No Man's Sky per Nintendo Switch è a buon punto, svela Hello Games

Hello Games, sviluppatore di No Man's Sky, ha affermato di star dando gli "ultimi ritocchi" alla versione per Nintendo Switch del gioco di esplorazione spaziale.

Annunciata a febbraio con una data di uscita prevista per l'estate 2022, la versione Switch di No Man's Sky sembra essere in linea con i tempi previsti, secondo un nuovo aggiornamento.

In un comunicato stampa, lo sviluppatore ha dichiarato che: "Nel frattempo, il resto del nostro piccolo team ha lavorato duramente per dare gli ultimi ritocchi, tra le altre cose, alla versione per Nintendo Switch e ad alcuni grandi aggiornamenti in arrivo".

No Man's Sky

No Man's Sky per Nintendo Switch sarà una versione completa del gioco, con tutti e 20 gli aggiornamenti, compresi Sentinel e Outlaws. Vi ricordiamo anche che quest'oggi - 25 maggio 2022 - è stato pubblicato l'update 3.90 dedicato alla spedizione Leviatano, che include una missione in stile roguelike legata a un loop temporale.

Infine, ricordiamo anche che il nuovo gioco di Hello Games è ambizioso come No Man's Sky, non bastano 1.000 persone per crearlo secondo Murray.