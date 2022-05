Ni no Kuni: Cross Worlds, trailer di lancio: disponibile da oggi su iOS e Android

Ni no Kuni: Cross Worlds è disponibile ufficialmente a partire da oggi su iOS e Android, sebbene ieri il gioco fosse già scaricabile, e non poteva mancare uno spettcolare trailer di lancio a celebrare l'evento.

Capace di incassare in patria 100 milioni di dollari in undici giorni, Ni no Kuni: Cross Worlds porta su mobile il celebre franchise di Level-5 e la sua splendida grafica in cel shading che riprende lo stile dello Studio Ghibli.

Il gioco, forte anche delle musiche del leggendario compositore Joe Hisaishi, ci proietta nel mondo magico e misterioso della serie, in questo caso grazie a un'applicazione in realtà virtuale che sta catturando l'attenzione di sempre più persone.

Potremo scegliere la nostra classe fra varie opzioni e contribuire alla ricostruzione del Regno senza Nome, esplorando un ampio scenario e affrontando le inevitabili insidie che troveremo lungo il cammino.