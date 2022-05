No Man’s Sky: aggiornamento Leviatano 3.90 disponibile, ecco le modifiche incluse

Hello Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per No Man's Sky. Si tratta dell'update 3.90 che introduce la settima spedizione: Leviatano. Inoltre, introduce una serie di modifiche.

Leviatano porta i giocatori di No Man's Sky all'interno di un'avventura rogue-like con una forte componente narrativa. Lo scopo è rompere una maledizione legata a un loop temporale. I giocatori devono cooperare per aumentare assistere lo specialista Polo. Ad ogni nuova interazione, si aumenta la qualità delle ricompense. Il PvP sarà disattivato durante questa spedizione.

L'update 3.90 di No Man's Sky corregge anche una serie di bug e glitch.

Corretto un problema che poteva causare un blocco delle missioni se i giocatori venivano inviati in una stazione fuorilegge per parlare con un PNG o un terminale non presente nei sistemi fuorilegge.

Corretto un problema che poteva causare un blocco delle missioni se i giocatori venivano mandati a parlare con un PNG sulla stazione spaziale (tipicamente una recluta per la loro base) che aveva preso parte alla sequenza tutorial.

È stato inoltre risolto un problema che poteva causare la mancata apertura delle porte delle navi da carico abbandonate se venivano distrutti più pezzi di melma contemporaneamente.

Corretto un raro blocco delle missioni che poteva verificarsi quando si cercava di individuare un pianeta con un'alta attività di sentinelle.

Corretto un raro blocco di missione nella missione Traccia di metallo, che causava l'invio dei giocatori a un alveare di sentinelle distante decine di migliaia di anni luce.

Sono stati inoltre risolti alcuni problemi che potevano verificarsi quando ci si univa ai giocatori dalla pagina dell'elenco amici.

Corretto un problema che poteva far sì che le carte degli insediamenti non trovassero un insediamento, ma venissero comunque consumate.

Sono stati risolti alcuni problemi visivi significativi relativi al posizionamento dei fili.

È stato inoltre risolto un problema che poteva far sì che un piccolo numero di potenziamenti procedurali di classe X avesse statistiche inaspettatamente basse.

Le astronavi di classe solare ora mostrano le loro vele nella pagina dell'inventario.

È stato corretto un piccolo numero di casi in cui gli oggetti ricevuti dallo smantellamento di prodotti o dall'apertura di altri oggetti venivano inseriti nell'inventario sbagliato.

La quantità predefinita di pellet delle creature è stata aumentata, consentendo di creare più pellet allo stesso costo.

È stato risolto un problema che poteva far sì che i PNG di Traveller si manifestassero nelle stazioni fuorilegge, con conseguente testo generato male.

È stato risolto un problema che poteva far sì che i PNG viaggiatori si manifestassero utilizzando l'aspetto di Apollo o Null.

È stato inoltre risolto un problema che poteva far sì che i VFX della nave danneggiata continuassero a essere riprodotti anche dopo che la nave era stata riparata.

È stato risolto un problema che poteva far sì che le missioni di battaglia delle navi da carico non si attivassero correttamente mentre il giocatore era impegnato nella missione Sotto una stella ribelle.

È stato risolto un problema visivo con alcune creature sotterranee specifiche.

È stato inoltre risolto un problema raro che poteva impedire l'interazione con alcuni oggetti durante specifiche condizioni di rete.

Corretto un raro problema che poteva impedire il sorvolo di fregate atmosferiche su pianeti con alte montagne.

È stato risolto un problema dell'interfaccia utente che poteva causare la chiusura automatica della schermata di aggiornamento della nave dopo l'installazione di un nuovo slot di carico, anche se il giocatore poteva permettersi di acquistare slot aggiuntivi.

Corretti anche alcuni problemi di testo minori.

Risolti alcuni problemi di audio.

Vi ricordiamo infine i dettagli dell'update 3.88 dedicato all'espansione Outlaws