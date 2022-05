Call of Duty sta ospitando una corsa da 100 Km per beneficenza, dentro Warzone

Call of Duty ospiterà quella che secondo Activision è la prima corsa di beneficenza all'interno di un videogioco: i giocatori saranno invitati a correre per 100 chilometri virtuali in Call of Duty: Warzone Pacific, tra il 26 maggio e il 3 giugno.

L'evento Veteruns sosterrà la missione del fondo Call of Duty Endowment per l'occupazione dei veterani. Activision Blizzard donerà "1 dollaro per ogni 10 chilometri virtuali percorsi a piedi in Call of Duty: Warzone Pacific, fino a 10 dollari per giocatore come parte di una donazione totale di 1 milione di dollari al Call of Duty Endowment", secondo un comunicato stampa.

Per i giocatori ci sono poi una serie di premi, ma mano che salgono di posizione all'interno di una classifica dedicata a questo evento di Call of Duty Warzone. Dopo 25 km si ottiene una Calling Card di bronzo, la versione d'argento si ottiene a 50 Km, mentre a 100 Km si arriva a quella d'oro.

"Cerchiamo sempre di coinvolgere i nostri giocatori in modi nuovi e la collaborazione con l'Endowment ci permette di dare ai nostri fan l'opportunità di fare qualcosa che sia al tempo stesso divertente e d'impatto", ha dichiarato Fernando Machado, Chief Marketing Officer di Activision Blizzard. "È un evento per il quale siamo tutti entusiasti e non vediamo l'ora di vedere l'entusiasmo della comunità mentre gareggia per raggiungere la vetta delle classifiche per una grande causa".

I giocatori potranno tenere traccia dei propri progressi nella gara inviando un tweet a @CallofDuty, indicato il proprio Activision ID e inserendo l'hashtag #CODVeteruns100K. L'account del gioco invierà il numero di kilometri corsi e quando sarà donato di conseguenza.

Il programma Call of Duty Endowment è stato creato nel 2009 con l'obiettivo di trovare nuovi posti di lavoro per 25.000 ex militari e donne entro il 2018. A distanza di oltre dieci anni, l'organizzazione ha raggiunto un altro importante traguardo, riuscendo a collocare 100.000 veterani in un'occupazione significativa dopo il servizio militare, con due anni di anticipo rispetto al previsto.

Parlando invece del futuro del battle royale, Call of Duty Warzone 2 sarà più simile a Blackout che al primo battle royale, secondo un leak.