Call of Duty Warzone 2 sarà più simile a Blackout che al primo battle royale, secondo un leak

Call of Duty: Warzone 2 non sarà identico al precedente battle royale. Secondo un nuovo leak, questo nuovo gioco sarà più vicino a Blackout di Black Ops 4, piuttosto che all'attuale Warzone.

L'informazione è stata condivisa dallo YouTuber NeroCinema ed è stata poi corroborata da Tom Henderson, noto leaker che ha più volte svelato informazioni corrette riguardo a Call of Duty (e non solo). Inoltre, la testata VGC afferma che le informazioni condivise combaciano con quanto da loro scoperto tramite fonti note.

Secondo quanto indicato, Call of Duty: Warzone 2 cambierà il modo in cui sono gestiti gli equipaggiamenti all'interno della mappa. Il nuovo battle royale dovrebbe rendere più difficile ottenere gli equipaggiamenti, posizionandoli dentro dei Punti di Interesse chiamati "fortezze". A seconda della fortezza, il giocatore deve compiere una serie di azioni, come disinnescare una bomba o eliminare dei personaggi gestiti dall'IA e solo dopo ottenere armi migliori.

Una set di artiglieria della mappa Pacific di Call of Duty Warzone

Inoltre, in modo simile a Blackout, Call of Duty: Warzone 2 richiederà di ottenere una borsa per equipaggiare l'armatura: non sarà possibile averla in automatico. Inoltre, la borsa permetterebbe di inserire un numero limitato di armi ed equipaggiamenti.

Secondo vecchi report, Call of Duty: Warzone 2 sarà disponibile insieme al prossimo capitolo premium di COD, ovvero il chiacchierato Modern Warfare 2. La mappa del nuovo battle royale sarà un insieme di vari luoghi presi dalla serie: secondo NeroCinema, uno di essi sarà basato sulla mappa multigiocatore Highrise.

Infine, NeroCinema afferma che Call of Duty: Warzone 2 includerà un poligono di tiro nel quale i giocatori potranno testare i danni e il rinculo delle armi.

In precedente, vi avevamo anche segnalato che skin e oggetti di Warzone potrebbero non essere trasferibili all'interno di Warzone 2.