Twitch: Amouranth sta comprando un jet per lo show Streamer Royale

La Twitch star Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha annunciato che sta per comprare un jet privato, che probabilmente fungerà da set per Streamer Royale, l'imminente show in streaming di cui sarà produttrice e, a quanto pare, hostess.

Amouranth sta per ritirarsi da OnlyFans per dedicarsi ad altri progetti, in particolare su Twitch, dove pare che stia investendo moltissimi soldi. Per ora non si conosce molto di Streamer Royale, a parte alcuni dei nomi coinvolti: xQc, Emiru, Alinity, MoistCr1TiKaL e altri ancora.

A cosa servirà il jet? Per ora non è chiarissimo. Amouranth ha annunciato che sarà la hostess che condurrà i partecipanti allo show, ma non è ancora chiaro dove si svolgerà Streamer Royale e se l'aereo è solo una trovata per fare rumore.

Comunque sia non manca molto per scoprirlo, visto che la competizione dovrebbe iniziare il 28 maggio 2022. Sarà mandata in streaming sul canale di Amouranth. Che sia una nuova evoluzione di Twitch?