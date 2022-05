Diablo Immortal, video di gameplay con 20 minuti di azione per il gioco Blizzard

Diablo Immortal è stato mostrato con un nuovo video di gameplay da Game Informer: una sequenza da circa 20 minuti che illustra le meccaniche del titolo Blizzard, in arrivo su PC e mobile.

In uscita il 2 giugno, Diablo Immortal è nato (non senza polemiche) come progetto per i dispositivi iOS e Android, ma poi si è deciso di portarlo anche su PC al fine di allargare in maniera importante il target d'utenza di questa esperienza.

Come si può vedere, le meccaniche sono quelle tradizionali del franchise, dunque una formula action RPG con visuale isometrica, un set di classi ben consolidate e una gran quantità di scenari e nemici da affrontare.

Qualche mese fa abbiamo provato Diablo Immortal su Android e siamo rimasti colpiti dalla grande qualità della produzione, possibile su mobile solo quando dietro ci sono grandi risorse e grandi ambizioni.