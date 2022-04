No Man's Sky: update 3.88 dedicato all'espansione Outlaws disponibile, ecco le novità

Hello Games ha pubblicato oggi l'aggiornamento 3.88 di No Man's Sky. In modo simile all'aggiornamento precedente, lo scopo della nuova patch è quello di correggere i bug dell'update Outlaws. Potete leggere la patch note integrale, in traduzione, dell'aggiornamento del 22 aprile di No Man's Sky qui sotto.

Hello Games scrive: "Ciao a tutti, grazie a tutti coloro che stanno giocando con l'aggiornamento Outlaws, specialmente a quelli che si sono presi il tempo di segnalare qualsiasi problema riscontrato tramite Zendesk o la segnalazione di crash della console. Stiamo ascoltando attentamente il vostro feedback e abbiamo identificato e risolto una serie di problemi. Le seguenti correzioni sono incluse nella patch 3.88, che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme.

Risolto un problema che causava l'errata classificazione della tecnologia Sentinel come illegale ai fini del commercio.

Risolto un problema che poteva causare un blocco nella progressione della spedizione Liberazione se i giocatori rifiutavano di parlare completamente con il capitano della prima nave da carico che avevano salvato.

Corretta la caduta dal pavimento quando si lascia la modalità foto mentre si è seduti.

Risolto un problema che causava il disallineamento del reticolo quando si ridimensionava l'HUD.

Risolto un problema che causava lo sfarfallio delle corna di Vy.

Migliorata la visualizzazione dei mantelli.

Risolto un problema visivo sulle rocce bruciate.

Risolto un raro crash legato agli squadroni.

Miglioramenti alla stabilità.

Hello Games invita i giocatori a dare un feedback per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco. No Man's Sky è disponibile ora per PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Un pianeta di No Man's Sky

Per tutti i dettagli sulla recente espansione, potete leggere il nostro articolo: No Man's Sky Outlaws: la nuova espansione è quella della svolta.