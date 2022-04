Two Point Campus: un trailer svela il corso universitario di magia

Sega ha pubblicato un nuovo trailer del gestionale Two Point Campus per svelare un nuovo corso di studi per gli studenti universitari: quello di magia! Seguendolo, i discenti potranno imparare come preparare delle pozioni e come lanciare incantesimi. Insomma, la vostra università diventerà una specie di Hogwarts, ma senza ex-studenti che vogliono farvi la pelle perché hanno sofferto da piccoli.

Il filmato mostra una serie di sequenze tratte dal gioco dedicate completamente alla magia, a partire da una grossa statua posta all'ingresso del campus universitario. Naturalmente ci saranno anche divise a tema, decorate con lunghi cappelli a punta.

In effetti i riferimenti alla saga Harry Potter sono davvero molteplici e ben visibili già nel filmato, a partire dall'aula in cui gli studenti si dovranno confrontare a suon d'incantesimi, passando a quella in cui dovranno provare a vedere il futuro in grosse palle di vetro. Manca solo un preside saggio e barbuto vestito come mago Merlino per rendere i riferimenti ancora più espliciti.

Prima di lasciarvi alle vostre pozioni e alle vostre bacchette, vi ricordiamo che Two Point Campus uscirà il 9 agosto 2022 su PC, Nintendo Switch, PS5, Ps4, Xbox One e Xbox Series X e S. Inoltre sarà disponibile sul Game Pass sin dal lancio, per la gioia degli abbonati.