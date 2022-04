GOG introduce il congedo mestruale per le dipendenti

GOG, piattaforma videoludica e sussidiaria di CD Projekt, ha annunciato di aver introdotto una nuova politica lavorativa: il diritto al congedo mestruale.

Il tutto è stato ispirato dalla Culture and Communication Manager di GOG Gabriela Siemienkowicz, ed è poi stato supportato dai dipendenti della compagnia, che hanno confermato di avere alcune difficoltà durante un incontro lavorativo.

Parlando con Axios, Siemienkowicz ha affermato che il congedo mestruale permetterà alle persone di prendere una pausa - della durata necessaria - "ogni qualvolta che si verificano dolori mestruali". Ha anche aggiunto che "le mestruazioni sono ancora un tabù per alcuni, il che porta alla nascita della disinformazione e pregiudizi inconsci".

Il logo di GOG

"L'implementazione del congedo mestruale è un altro passo per rendere GOG un luogo di lavoro ancora più inclusivo, e non ci fermeremo nei nostri continui sforzi per imparare, riflettere e migliorare su come possiamo fare per migliorare la condizione lavorativa di tutti i membri del nostro team", ha detto GOG.

Axios ha anche fatto notare che una politica di congedo mestruale è una novità nel mondo del business, sia che si parli di quello videoludico che più in generale.

