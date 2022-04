Zombie Army 4: Dead War, la recensione dello sparatutto zombie per Nintendo Switch

A due anni dal debutto su PC, PS4 e Xbox One, l'ultimo capitolo della serie Rebellion approda anche su Nintendo Switch: la recensione di Zombie Army 4: Dead War.

L'ampissima base installata di Nintendo Switch non può che fare gola, specie quando si tratta di zombie, e così i ragazzi di Rebellion hanno pensato bene di portare l'ultimo capitolo della loro serie sparatutto spin-off anche sulla console ibrida della casa giapponese, con qualche inevitabile sacrificio tecnico ma introducendo al contempo il supporto per i comandi via giroscopio. L'esercito di non-morti evocato dal redivivo Adolf Hitler nei primi tre episodi del franchise ha ormai conquistato l'intera Europa e sono pochi i territori che ancora resistono in questa inquietante, oscura interpretazione alternativa della seconda guerra mondiale. Al comando di un soldato scelto, riusciremo a fare la differenza nello scontro finale per il destino del pianeta? Ve lo raccontiamo nella recensione di Zombie Army 4: Dead War per Nintendo Switch.

Gameplay Zombie Army 4: Dead War, uno dei primi scenari della campagna Come abbiamo scritto nella recensione di Zombie Army 4: Dead War per PS4 Pro, lato gameplay quest'ultimo capitolo introduce alcune interessanti novità, nella fattispecie diversi personaggi giocabili dotati di abilità peculiari al posto del solo Karl Fairburne, un sistema di potenziamento per le tre armi che fanno parte del nostro equipaggiamento (fucile di precisione, mitragliatrice o fucile a pompa e pistola) e infine degli attacchi speciali legati alle bocche da fuoco. L'esperienza è anche stavolta focalizzata sui combattimenti, con ondate virtualmente infinite di soldati zombie pronti ad azzannarci e noi che dovremo eliminarli effettuando tiri di precisione dalla distanza oppure combattendo in maniera ravvicinata con shotgun e pistola, nonché mine e granate. L'abbondante repertorio a nostra disposizione, che include anche manovre ravvicinate, mantiene un certo grado di varietà e riesce in qualche modo a smussare gli spigoli di un'azione inevitabilmente ripetitiva. All'interno degli scenari di una campagna che potremo affrontare da soli o in cooperativa online, ambientata quasi interamente in Italia e caratterizzata da un durata pari a circa dodici ore procedendo a testa bassa, ci verrà chiesto di passare da uno scontro all'altro, inclusi alcuni interessanti boss fight, ma anche di individuare oggetti e attivare interruttori, cosa che tuttavia farà partire l'ennesima ondata. Potremo inoltre cimentarci con una simpatica modalità Orda e con una selezione di eventi speciali. La versione Nintendo Switch aggiunge all'impianto originale la possibilità di sfruttare il giroscopio per i controlli a rilevazione di movimento, ma non in maniera esclusiva: l'opzione si attiva solo mentre stiamo mirando, consentendoci di regolare con grande precisione il tiro. Precisione, bisogna dirlo, che gli stick analogici non garantiscono, complice qualche problema con le hitbox e un frame rate tutt'altro che consistente.

Grafica e sonoro Zombie Army 4: Dead War, Karl Fairburne intento a sparare agli zombie Con l'avvento delle console next-gen e il consolidamento dei 60 fps è diventato sempre più complicato scendere a patti con giochi che non solo puntano ai 30 fotogrammi, ma lo fanno senza la necessaria consistenza e un frame pacing incapace di comunicare una concreta fluidità. È appunto il caso di Zombie Army 4: Dead War su Nintendo Switch, che opta per un frame rate sbloccato anziché per un lock gestito bene, ma fa una evidente fatica a gestire la grafica. Le numerose incertezze non vengono purtroppo mitigate dalle rinunce operate sul fronte della definizione, che diventano evidenti in alcuni frangenti, ad esempio durante le kill cam a raggi X. Dopodiché ci sono anche i limiti dell'originale, che sul fronte delle animazioni (vedi la corsa del personaggio, terribile) e della capacità di valorizzare gli scenari lascia a desiderare. Poco da dire invece sul sonoro, che pur senza un doppiaggio in italiano riesce a creare un'atmosfera sempre inquietante.