Doom Eternal: un Doom Slayer fatto di mattoncini in video per celebrare il franchise

Bethesda Softworks ha pubblicato un video in cui viene presentato un Doom Slayer fatto di mattoncini. L'idea è nata per celebrare il successo di Doom Eternal e il franchise Doom nel suo complesso.

Il video che trovate in testa alla notizia, mostra l'artista Brick Live realizzare l'imponente statua attaccando una moltitudine di mattoncini. Pensate che per finire il lavoro ci sono volute 210 ore e che la scultura conta 44.500 mattoncini, per 87,1 Kg di peso. A questo punto ne vogliamo uno anche noi.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Doom Eternal, in cui abbiamo scritto:

Come scrivevamo in apertura di articolo, nonostante il tempo passato e l'evidente natura da more of the same di questo sequel, il nuovo lavoro di id Software ci ha convinto, divertito e letteralmente risucchiato nel suo adrenalinico e stimolante loop di gameplay che rasenta la perfezione durante le intense e appassionanti sparatorie. Se quindi questo capitolo rappresenta un evidente miglioramento e perfezionamento della formula originale, rimangono tutta una serie di incertezze legate a una certa bulimia di id Software nell'offrire una lunga sequela di introduzioni che non ci hanno pienamente convinto e che appaiono meno rifinite e forse meno rodate delle meccaniche originali. Se avete apprezzato il DOOM del 2016 e ne volete ancora, potete immediatamente lanciarvi su questo sequel: ne sarete felicemente catturati. Se invece, per voi, shooter fa rima con narrativa, un'occhiata al nuovo lavoro di id Software dovreste comunque dargliela: vi potrebbe far capire cosa significhi avere un gunplay tarato alla perfezione.