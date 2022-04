Postal 2 è gratis su GOG incluse due espansioni, ma solo per un periodo limitato

Postal 2 in queste ore è gratis su GOG per celebrare l'uscita dall'accesso anticipato del quarto capitolo dell'irriverente e ultra violenta serie di Running with Scissors. Se siete interessati vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile: l'iniziativa infatti sarà valida solo fino alle 23:30 italiane di venerdì 22 aprile 2022.

Potrete riscattare gratuitamente Postal 2 cliccando sul relativo banner nella homepage di GOG, che potrete raggiungere a questo indirizzo, dopo aver eseguito il log-in. Una volta fatto, il gioco verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

La versione di Postal 2 in regalo da GOG include il gioco base, le prime due espansioni, nonché una serie di extra tra cui wallpaper in HD, avatar, un comic book, l'album Music to Go POSTAL By e suonerie. E se non vi basta, sappiate che anche Postal: Classic and Uncut è gratis su GOG per un periodo indeterminato di tempo e potrete riscattarlo da qui.

Per chi non la conoscesse, Postal è una serie che fa della violenza e del caos i suoi cavalli di battaglia. Di recente il nuovo capitolo Postal 4: No Regerts è uscito dall'Accesso Anticipato ed è acquistabile su GOG con il 20% di sconto. Inoltre se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.