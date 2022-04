No Man's Sky Outlaws: la nuova espansione è quella della svolta

No Man's Sky sta continuando a crescere e sempre più velocemente. Il precedente aggiornamento, Sentinel, è stato lanciato a febbraio; Outlaws arriva quindi a soli due mesi di distanza da una patch piuttosto importante, ma fortunatamente questo non ne ha minimamente limitato lo scopo. Outlaws, che si concentra essenzialmente sul combattimento tra navicelle, è un'espansione fondamentale esattamente quanto Sentinel, con la quale è stata data una svecchiata al combattimento a piedi. Con le due ultime espansioni, Hello Games ha quindi sfruttato questo inizio 2022 per rinnovare completamente il combat system del suo gioco, che dopo tanti aggiornamenti era l'unico aspetto di No Man's Sky ancora fermo ai primi mesi di vita del progetto.

Il gioco Hello Games si trasforma in No Man's Sky Outlaws : questo il titolo dell'ultimissima espansione di un gioco come nessun altro, e di una storia di redenzione che non ha eguali nell'industria dell'intrattenimento.

Un ciclo infinito?

No Man's Sky Outlaws: le nuove solar ship sono davvero molto belle e diverse dalle altre navi già presenti nel gioco

Outlaws è un'espansione importante perché chiude effettivamente un ciclo. Con il suo arrivo, No Man's Sky ha finalmente raggiunto quella stessa maturità che molti attendevano per iniziare il loro primo viaggio attraverso questo iridescente universo in divenire. Alle numerose funzioni e sottofunzioni introdotte negli anni, Outlaws aggiunge tutto il necessario per esaltare i rinnovati combattimenti spaziali, tra cui una storyline che introduce i nuovi contenuti, nuovi sistemi illegali controllati da pirati e inedite base operative che permetteranno di trafficare con merci illegali, e prendere parte ad altre losche attività.

Sempre grazie a Outlaws, sarà ora possibile creare uno squadrone composto da quattro wingmen, arruolabili tra gli stessi alieni che si vedono solitamente atterrare e ripartire negli avamposti del gioco. Volare in formazione è esaltante come ve lo immaginate, lo è anche fare in modo di avere i piloti migliori e ancora meglio tutti con la stessa navicella, ma al momento la loro efficacia in battaglia è molto bassa. Aiuta avere i wingmen con noi più per i colpi che incasseranno al posto nostro, che per i danni che faranno ai nemici.

Non sottovalutate la cosa perché con la nuova espansione i nemici colpiscono molto più duramente, e sono anche diventati molto più coriacei visto che ora montano scudi energetici che andranno disabilitati prima di potergli fare dei danni reali, e si ricaricano anche piuttosto in fretta. L'approccio è piuttosto semplice, estremamente arcade, che è anche un po' una scusa per nascondere sotto a un tappeto di stelle i limiti oggettivi dell'IA, incapace di eseguire manovre leggermente più complesse.

In mezzo a quanto offre No Man's Sky va più che bene, però non aspettatevi chissà quale salto in avanti con Outlaws, che comunque porta finalmente a livelli accettabili quello che non lo era più da tempo. Di conseguenza, finalmente si torna a ricaricare gli scudi in mezzo ai combattimenti, cosa che non facevamo da diversi anni; questo significa che se attaccati da un gruppo nutrito di pirati, magari anche ben equipaggiati, non sarà più così facile salvare nave e pellaccia, e oltre a fare danno dovremo essere pronti a incassarne in quantità.