World of Warcraft: Dragonflight, tutto quello che c'è da sapere della nuova espansione

La vera domanda, però, è molto più scontata: può Dragonflight rinnovare l'interesse calante nei confronti di World of Warcraft? A giudicare da quello che ci è stato mostrato e raccontato, la strategia di Blizzard sembrerebbe guardare al futuro investendo nel passato. Ecco perché, dopo essere sconfinati nell'aldilà con l'espansione Shadowlands, ora si torna su Azeroth per esplorare nientepopodimeno che le attesissime Isole dei Draghi.

Non troverete una data di uscita in questa anteprima di World of Warcraft: Dragonflight . Ormai dovreste conoscere Blizzard: il gioco sarà pronto quando sarà pronto e, sebbene le sue ultime produzioni non abbiano rispettato al 100% questa filosofia, è pur vero che tutte le magagne che la compagnia d'Irvine ha affrontato negli ultimi mesi potrebbero aver dato il via a un nuovo corso. Che è il vecchio corso. I lavori su World of Warcraft, negli ultimi anni, hanno sollevato molte polemiche, e questo lo sappiamo noi come lo sanno in Blizzard . È impossibile accontentare tutti i fan: ciascuno di loro vorrebbe qualcosa di diverso in un MMO che molti continuano a dare per spacciato, ma che persiste nella sua corsa e si avvicina sempre di più al suo ventesimo anniversario.

Le Isole dei Draghi

World of Warcraft: Dragonflight, le nuove zone sono molto evocative

Forse sono in pochissimi a sapere che le Isole dei Draghi non sono un'invenzione recente: i testi di World of Warcraft le hanno già menzionate in passato, chiamandole col loro nome a partire da Battle for Azeroth e lo scenario avrebbe dovuto accogliere una delle ultime incursioni addirittura prima che uscisse The Burning Crusade. In quell'occasione avremmo dovuto affrontare gli Dèi Antichi, ma Blizzard cambiò idea all'ultimo momento, scartò tutto e non se ne fece più nulla per anni.

La cinematica introduttiva della nuova espansione ci racconta la ricomparsa di questo arcipelago, occultato per diecimila anni da un incantesimo che si è spezzato ora che Azeroth ha cominciato finalmente a guarire dopo tutti i casini successi da Cataclysm in poi: questo ha rivitalizzato le Isole dei Draghi e, con esse, anche le minacce che si annidano nell'arcipelago. Per questo motivo il Titano a guardia delle Isole si è svegliato e con un ultimo, disperato sforzo ha richiamato i draghi alla loro terra ancestrale.

Dragonflight rappresenta dunque un momento di rigenerazione, sia per i draghi, sia per il gioco. Il director Ian Hazzikostas, che abbiamo avuto il piacere d'intervistare dopo il reveal, ne ha parlato come fosse una metafora. "Non c'era momento migliore per riportare in scena i draghi", ci ha detto, e non nascondiamo che Dragonflight ci sembri una specie di riscatto per il team di sviluppo, dopo le continue polemiche che hanno funestato il ciclo vitale di Shadowlands e tutti gli altri problemi che hanno affrontato negli uffici di Irvine tra COVID-19 e denunce per molestie.

Forse è per questo che la nuova espansione si svicolerà dalle storie cosmiche, per rientrare nei ranghi più intimi della mitologia che ha affascinato milioni di giocatori per tanti anni. L'espansione affonderà gli artigli - è proprio il caso di dirlo - nei retroscena degli Stormi, esplorerà le origini dei draghi e la natura dei loro eterni nemici. Per questa ragione, gli scrittori metteranno da parte alcuni personaggi iconici e si soffermeranno su altri come Tyrande e Khadgar, che sembra avranno un ruolo predominante, ma anche e soprattutto su Irathion, recuperando una sottotrama lasciata in sospeso anni fa.

World of Warcraft: Dragonflight, nella Vastità Blu rincontreremo i Tuskarr

Non sappiamo ancora se ci sarà un antagonista principale come lo sono stati Garrosh o il più recente Carceriere, né tanto meno se ce ne sarà veramente uno, e su questo Hazzikostas non si è sbottonato, pur lasciando intendere che ne avremo avvisaglia già alla prima incursione, ambientata nell'antica prigione delle Incarnazioni Primordiali. Ha anticipato, però, che i nostri primi passi nelle Isole dei Draghi ci vedranno affrontare alcune specie primordiali hanno prosperato per migliaia di anni in una specie di bolla: tra queste spiccheranno i Jorudin, una razza di giganti elementali che ha invaso la prima regione dell'espansione, le Sponde del Risveglio, e che i Draghi rossi stanno cercando di placare. Nella zona successiva, le immense Pianure di Ohn'ahran, ce la vedremo coi Centauri, e scopriremo com'era questa specie prima che approdasse a Kalimdor: Hazzikostas ha rivelato che in questa mappa l'engine spingerà l'orizzonte visivo come mai prima d'ora, sfruttandone l'estensione a scopo cinematico.

World of Warcraft: Dragonflight, i Centauri vivono nelle Pianure di Ohn'ahran

Secondo Hazzikostas, la mappa di Dragonflight potrebbe essere la più voluminosa che Blizzard abbia mai disegnato per un'espansione di World of Warcraft. Il team ha lavorato molto anche sulla verticalità: la terza zona, chiamata Vastità blu, si ispira ai Colli Bradi di Wrath of the Lich King, ma si sviluppa anche in altezza mentre passa dai boschi ai ghiacciai in cui vivono Gnoll e Tuskarr. I secondi li abbiamo già incontrati sulle sponde di Nordania, ma in Dragonflight impareremo di più sulla loro società, qui costituita anche da femmine e bambini. Nella Vastità Blu seguiremo le peripezie di Kalecgos, impegnato a scoprire i segreti custoditi negli archivi di Sindragosa.

L'ultima zona in cui aumenteremo di livello sarà Thaldraszus. Questa mappa, ricca di rovine e strutture antiche, coinvolgerà direttamente i Draghi di bronzo, quindi possiamo aspettarci escamotage legati al controllo del tempo. È qui che sorge Valdraken, la capitale delle Isole dei Draghi che diventerà il nuovo hub per i giocatori come lo è attualmente Oribos nelle Terretetre.