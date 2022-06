NieR: Automata: svelati risoluzioni e framerate della versione Nintendo Switch

Square Enix ha svelato risoluzioni e framerate di NieR: Automata su Nintendo Switch, subito dopo l'annuncio del gioco avvenuto nel corso del Nintendo Direct Mini delle scorse ore. Chi ci giocherà in modalità docked potrà vederlo a 1080p, mentre in modalità portatile la risoluzione scenderà a 720p. In entrambi i casi girerà a 30fps.

NieR: Automata ha venduto più di 6,5 milioni di copie sulle altre piattaforme. Si tratta di uno dei titoli più acclamati della generazione precedente, di cui si è parlato moltissimo nel corso degli anni.

Il gioco è disponibile da tempo per PC, PS4 e Xbox One ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S. La versione Nintendo Switch sarà lanciata il 6 ottobre 2022.