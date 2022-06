Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 26 giugno 2022

Netflix ha indicato la classifica delle serie TV e dei film più visti per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022 in Italia. Nel complesso, è soprattutto Stranger Things a dominare.

Prima di tutto, vediamo la classifica delle serie TV Netflix più viste in Italia:

The Umbrella Academy - Stagione 3 Stranger Things 4 Mare Fuori - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 2 Peaky Blinders - Stagione 6 Stranger Things 3 Stranger Things 2 La Casa di Carta Corea - Stagione 1 Blindspot - Stagione 1 Stranger Things

Come potete vedere, il successo di Stranger Things 4 ha fatto in modo che le precedenti stagioni ritornassero in Top 10. Molti spettatori hanno probabilmente deciso di iniziare la serie o di rivederla in previsione della nuova stagione. Ottima partenza anche per The Umbrella Academy Stagione 3, che arriva direttamente in prima posizione nella propria prima settimana. Tra le novità troviamo anche La Casa di Carta Corea: il successo dell'originale ha permesso a questa nuova versione di arrivare in Top 10 anche in Italia.

Vediamo invece la classifica dei film più visti in Italia su Netflix per il periodo di riferimento:

Spiderhead Love & Gelato The Man from Toronto Hustle La paranza dei bambini La parata dei cuori La ira de Dios Gli Infedeli Odio l'Estate Centauro

Questa settimana, buona parte dei film non sono novità: solo Love & Gelato, The Man from Toronto e Gli Infedeli sono in Top 10 per la prima volta, mentre il resto della classifica ritorna per la seconda, terza o addirittura quarta volta (Odio l'Estate, precisamente).

