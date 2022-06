Bayonetta 3: data d'uscita potenziale svelata da una fuga di notizie

L'insider SyluxHunter2 ha svelato quella che dovrebbe essere la data d'uscita di Bayonetta 3: il 28 ottobre 2022. Nel caso sarebbe confermata l'uscita entro l'anno e si andrebbe ad aggiungere un altro grande titolo a un 2022 già eccellente per Nintendo Switch.

SyluxHunter2 viene considerato un insider affidabile, soprattutto dopo aver anticipato i contenuti principali del recente Nintendo Direct Mini, ossia la presenza di Mario + Rabbids: Sparks of Hope e della serie Persona.

Sempre a lui dobbiamo le soffiate sugli ultimi DLC di Mario Kart 8 Deluxe (da molti vociferati come Mario Kart 9), su di un Nintendo Direct per il 9 febbraio 2022 e per il rinvio di Advanced Wars. Nonostante il suo campo di interesse è in particolare Nintendo, ha anche anticipato l'uscita a febbraio 2022 dell'aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077.

Bayonetta 3 è stato annunciato ormai molti anni fa, quando probabilmente era ancora in fase concettuale, ma finalmente sembra che sia arrivato il momento di giocarci. Si tratta di un titolo esclusivo per Nintendo Switch. La casa di Mario ha di fatto assunto il franchise di PlatinumGames già con il secondo episodio, che ha finanziato in toto.