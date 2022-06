Voti di Famitsu: c'è spazio solo per giochi occidentali questa settimana, ecco i migliori

Famitsu ha pubblicato nuove recensioni per la settimana corrente. La particolarità è che per questa volta c'è spazio unicamente per giochi occidentali. Il migliore, secondo la testata, è Sniper Elite 5. Vediamo però subito la lista dei voti:

Matchpoint: Tennis Championships (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/6/6/7 [27/40]

MX vs. ATV Legends (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 7/7/7/8 [29/40]

The Quarry (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/7/8/8 [31/40]

Sniper Elite 5 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/7/8/8 [32/40]

Come potete vedere, Sniper Elite 5 riesce a ottenere un onestissimo 32 su 40, con anche un 9/10 tra i voti. Batte inoltre di un punto The Quarry, che si ferma a 31 su 40. In coda troviamo due giochi sportivi, che scendono però sotto il 30 su 40 totale.

Sniper Elite 5

Nella nostra recensione di Sniper Elite 5, al quale abbiamo assegnato 7.0, vi abbiamo spiegato che "Sniper Elite 5 si pone probabilmente come il miglior episodio della serie Rebellion, ma a ben cinque anni di distanza dal precedente capitolo era lecito attendersi miglioramenti più sostanziali rispetto a un paio di zipline, la possibilità di salire sui rampicanti, la ricarica attiva e il potenziamento delle abilità. La formula è infatti quella di sempre, ma sono rimasti al loro posto anche i problemi con il gunplay che non sia quello dalla distanza e la spiccata legnosità dei movimenti e delle interazioni del personaggio, che tradiscono la natura old-gen di un comparto tecnico incapace di competere con ciò che offre il mercato in questo momento."

Nel caso di The Quarry, invece, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "The Quarry piacerà a tutti quelli che hanno amato Until Dawn e che non vedono l'ora di gettarsi in un lungo film interattivo pieno di morti e oscurità. Complessivamente riuscito, va detto che ha molti problemi strutturali e, di fatto, l'interattività è enormemente sacrificata in favore del lato narrativo. Quindi si passa molto tempo a guardare e poco ad agire, se non per indirizzare la storia tramite le numerose scelte presenti. Non un capolavoro imprescindibile, ma sicuramente un buon titolo, magari da giocare con qualche amico con cui condividere le decisioni."