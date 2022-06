Live A Live: la demo Switch è disponibile, ecco il link e come funziona

È disponibile in questo momento tramite il Nintendo eShop la demo di Live A Live. Ricordiamo che il gioco sarà pubblicato in esclusiva Switch il 22 luglio 2022.

La demo di Live a Live permette di giocare in tre diverse epoche: la Cina Imperiale, Il Tramonto del Giappone Edo e Il Lontano Futuro. Potremo "muovere i primi passi" in queste fasi gioco e mantenere i progressi nel gioco completo. Se quindi si è già deciso di acquistare il gioco, potrebbe convenire iniziare in anticipo per portarsi avanti, oppure provare la demo per capire se questo gioco di ruolo è fatto per voi.

Ricordiamo che Live a Live proporrà nella versione completa otto personaggi in otto epoche diverse. Oltre a quelli già citati, vi saranno anche la Preistoria, il Selvaggio West, il presente, il Futuro prossimo e il Medioevo. Live a Live permette di affrontare la storia nell'ordine che più si preferisce, completando una sequenza o passando da una all'altra liberamente. Potete trovare la demo a questo indirizzo, o direttamente tramite l'eShop di Switch.

I personaggi e le epoche di Live A Live

La descrizione recita: "Uscito in origine solo in Giappone, su Super Famicom, Live A Live per Nintendo Switch porta il gioco in Occidente per la prima volta, nello stesso sontuoso stile HD-2D di Triangle Strategy e Octopath Traveler. Con una produzione guidata da Takashi Tokita (Chrono Trigger, Final Fantasy IV) e una colonna sonora rimasterizzata sotto la supervisione di Yoko Shimomura (Final Fantasy XV, serie Kingdom Hearts), questo gioco è localizzato in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano e completamente doppiato in inglese e giapponese.