Blanc: trailer annuncia questa deliziosa avventura artistica

Blanc è stato annunciato con un trailer. Si tratta di un avventura cooperativa di stampo artistico, sviluppata da Casus Ludi e pubblicata da Gearbox Publishing. Il gioco segue le vicende di un cucciolo di lupo e di un cucciolo di cerbiatto che devono collaborare per riuscire a sopravvivere in una regione selvaggia e immersa nella neve. L'obiettivo è quello di ritrovare le loro famiglie.

L'uscita di Blanc è prevista per febbraio 2023 su PC e Nintendo Switch. Vediamo le prime immagini di gioco:

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Vivi la poetica storia di un cucciolo di lupo e un cerbiatto nello spettacolare mondo di Blanc. Persi in una tempesta di neve improvvisa, dovranno affidarsi l'uno all'altro per seguire le orme lasciate dalle loro famiglie nella neve.

Tuffati nello stupendo mondo in bianco e nero di Blanc, completamente disegnato a mano in 2D prima di prendere vita in 3D. Blanc si concentra sul viaggio e sulle esperienze degli animali con un gameplay e una storia senza testo, che permettono ai giocatori di immergersi a fondo in questo mondo fantastico.

Ciascun animale ha punti di forza unici e complementari a quelli dell'altro, che dovrai sfruttare per esplorare i paesaggi innevati. Usare solo due pulsanti e il movimento, questo stile di gioco semplice permette a tutti di giocare e seguire il loro viaggio verso casa.

Due giocatori prendono il controllo del cucciolo di lupo o del cerbiatto. Guidateli attraverso gli ambienti, il tempo inclemente e gli ostacoli che dovrete affrontare insieme. Costruite una relazione insieme in locale sullo stesso schermo o da lontano con il gioco online.