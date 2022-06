Lorelei and the Laser Eyes: trailer annuncia questa intrigante avventura piena di puzzle surreali

L'editore Annapurna Interactive e lo sviluppatore Simogo hanno annunciato Lorelei and the Laser Eyes con un trailer che è tutto un programma. Si tratta di un'avventura surreale piena di puzzle altrettanto strani, che appare davvero intrigante. È prevista per il 2023 su PC e Nintendo Switch.

Vediamo qualche immagine:

La storia del gioco è abbastanza misteriosa, come intuibile dalla descrizione ufficiale stessa (considerate che l'abbiamo riprodotta esattamente com'è, quindi gli errori apparenti fanno parte dello stile del testo):

Il palco è allestito. Immagina un'antica residenza barocca, forse un albergo o forse un museo, da qualche parte in Europa centrale. Una donna vaga in cerca di risposte.

Un autore internazionale. Cosa vuole?

Un'artista aristocratica. Chi l'ha uccisa?

Un illusionista senza dimora. Chi è?

E poi ci sei tu, colei che vaga. Che ci fai qui?

Guarda attentamente, osserva.

Numeri. Schemi. Enigmi.

Sono tutti parte di un macabro gioco, di un complotto, di una semplice caccia al tesoro?

Ti invitiamo a intraprendere un viaggio in una realtà surreale e spaventosa e a sciogliere questi interrogativi per risolvere il mistero di

"Lorelei and the Laser Eyes"

un'avventura a enigmi

non lineare

zero

luoghi, mille, luoghi

in arrivo su

questi sch e rm i nel

2

0

2

3