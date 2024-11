Lorelei and the Laser Eyes classificato per PS4 e PS5: la strana avventura arriva su console Sony?

Lorelei and the Laser Eyes è uno dei giochi più particolari usciti quest'anno e potrebbe presto arrivare anche su PS4 e PS5, considerando che entrambe le piattaforme sono state aggiunte alla pagina del prodotto nel sito ufficiale del PEGI, il sistema di classificazione per fasce di pubblico utilizzato in Europa.

Non ci sono state comunicazioni al riguardo da parte di Annapurna, publisher del gioco, ma il PEGI può essere considerato una fonte piuttosto affidabile, sebbene probabilmente non per quanto riguarda le date di uscita specifiche. Nella fattispecie, infatti, riporta un lancio previsto per oggi, 14 novembre, ma in assenza di informazioni da parte dell'editore questo dettaglio potrebbe essere soggetto a variazioni.

Il fatto che Lorelei and the Laser Eyes possa essere indirizzato a PS4 e PS5 sembra invece molto verosimile, considerando che il titolo ha avuto già un buon impatto su PC e Nintendo Switch e non c'è motivo perché rimanga limitato a tali piattaforme.