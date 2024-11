Lorelei and the Laser Eyes ha una data di uscita su PS4 e PS5, ora è ufficiale

L'edificio si rivela però essere molto diverso da come Lorelei lo immaginava: un vero e proprio labirinto in cui è fin troppo facile perdersi, pieno di illusioni ed enigmi da risolvere per poter andare avanti.

Sullo sfondo di un'Europa immaginaria, infatti, le vicende di Lorelei and the Laser Eyes ci mettono al comando di una donna, Lorelei appunto, che riceve un invito presso un vecchio hotel , fra le cui sale dovrà partecipare a un progetto ancora avvolto dal mistero.

L'ufficializzazione del lancio è arrivata tramite un trailer inevitabilmente strambo e misterioso, dunque perfettamente in linea con le atmosfere, lo stile e i personaggi del gioco, che si pone senza dubbio come una delle produzioni più particolari degli ultimi anni.

A conferma dei rumor che circolavano qualche tempo fa, Annapurna Interactive ha annunciato la data di uscita di Lorelei and the Laser Eyes su PS4 e PS5 : l'originale avventura targata Simogo sarà disponibile sulle console Sony a partire dal prossimo 3 dicembre.

Un'esperienza onirica

Lorelei and the Laser Eyes è stato classificato per PS4 e PS5 alcuni giorni fa, dunque molti aspettavano un annuncio ufficiale da parte di Annapurna Interactive e il publisher non si è fatto attendere troppo, come si può vedere.

Nella nostra recensione di Lorelei and the Laser Eyes abbiamo parlato, non a caso, di un'esperienza assolutamente peculiare, che prende le distanze da qualsiasi tentativo di inquadrarla all'interno di un preciso genere.

Il lavoro svolto da Simogo in questo caso è sorprendente per stile e soluzioni, capace di mettere sul tavolo trovate assolutamente fuori di testa e di coinvolgere il giocatore con puzzle complessi ma allo stesso tempo dotati di una logica che consente di risolverli.