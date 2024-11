Un nuovo Snapdragon X per laptop Copilot Plus più economici: l'annuncio ufficiale di Qualcomm

Al momento, le informazioni sul nuovo processore sono ancora scarse. Non è stato ancora svelato il nome ufficiale, ma è plausibile che si chiami semplicemente "Snapdragon X", seguendo la nomenclatura degli altri modelli della famiglia (Snapdragon X Plus e Snapdragon X Elite).

Cosa sappiamo del nuovo Qualcomm Snapdragon X

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, Qualcomm ha dichiarato che la NPU per i calcoli di intelligenza artificiale sarà la stessa presente in tutti gli Snapdragon X, ovvero la Hexagon da 45 TOPS. Questo significa che anche i laptop Copilot Plus più economici potranno beneficiare di funzionalità avanzate di IA.

Osservando l'attuale offerta di Qualcomm per i laptop, che include lo Snapdragon X Plus X1P-42-100 da 8 core Oryon con una frequenza di 3.2 GHz (3.4 GHz in boost su singolo core), si può poi ipotizzare che il nuovo Snapdragon X di fascia bassa possa essere un 6 core. L'arrivo di uno Snapdragon X "economico" dovrebbe inoltre consentire la realizzazione di laptop Copilot+ con prezzi di partenza intorno ai 600 dollari, come auspicato da Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, durante il Computex 2024.

L'annuncio ufficiale del nuovo processore potrebbe invece avvenire al CES 2025, in programma a inizio gennaio e questa mossa di Qualcomm potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei laptop. I dispositivi Copilot Plus, basati su Windows e dotati di funzionalità di intelligenza artificiale, potrebbero diventare più competitivi in termini di prezzo, sfidando i Chromebook e i laptop tradizionali basati su processori x86.

Resta da vedere quali saranno le effettive prestazioni e l'efficienza energetica del nuovo Snapdragon X, oltre alla compatibilità, tanto più ora che Helldivers 2 e Starfield potrebbero arrivare su Windows on Arm grazie a un nuovo emulatore.

