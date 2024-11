Le CPU Intel Core Ultra 200S non sono ancora finite: nuove varianti Arrow Lake da 65W e 35W in arrivo

Si tratta di chip "locked", non overcloccabili, con varianti "T" a basso consumo (35W) e "F" senza grafica integrata (65W), appartenenti alle famiglie Core Ultra 5, 7 e 9. Un leak di @momomo_us su X ha rivelato le specifiche di queste CPU, inclusi numero di core, cache e frequenze di clock.

Intel ha recentemente distribuito i suoi primi processori Core Ultra 200S , nome in codice Arrow Lake , segnando un cambio di passo significativo nel panorama delle CPU. La prima serie includeva solo cinque modelli, ma era ampiamente previsto un ampliamento della gamma. Oggi, grazie a nuove indiscrezioni, possiamo dare un'occhiata a sette nuove CPU in arrivo.

Le nuove varianti F e T di Intel Core Ultra 200S

Il leak di fatto conferma quello pubblicato da Benchlife nei mesi scorsi con la line-up completa di Arrow Lake. L'Intel Core Ultra 9 285 non avrà una variante "F", ma saranno disponibili modelli non-K e T con frequenze di clock inferiori rispetto al 285K. Il numero di core rimane invariato (24), ma le frequenze di clock di P-core ed E-core saranno ridotte. Intel presenterà anche il Core Ultra 9 285T con un TDP di soli 35W, garantendo un'efficienza energetica notevole. Resta da vedere quale sarà l'impatto di questo TDP ridotto sulle prestazioni. Il Core Ultra 9 285 standard avrà invece un TDP di 65W.

La famiglia Core Ultra 7 includerà i modelli 265, 265F e 265T. Le versioni 265 e 265F avranno le stesse frequenze di clock, mentre il 265T avrà clock inferiori. Tutti e tre i modelli avranno lo stesso numero di core e la stessa cache L3 da 30 MB.

I Core Ultra 5 225 e 225F avranno entrambi 10 core con frequenze di clock rispettivamente di 3.3/4.9 GHz e 2.7/4.4 GHz per i P-core ed E-core. A differenza dei Core Ultra 5 245K/KF, avranno solo 2 core Xe nella GPU integrata e un TDP di 65W. Al momento non sembra essere prevista una variante T per la serie Core Ultra 5.

Oltre ai modelli elencati, si prevede il lancio di altri chip "locked", tra cui Core Ultra 5 245, Ultra 3 235, Ultra 3 215 e Ultra 3 205, non presenti nel leak di Momomo.

Con questa nuova serie di processori, Intel si rivolge a un pubblico eterogeneo, offrendo CPU con diverse caratteristiche e livelli di prestazioni. I modelli a basso consumo "T" saranno ideali per sistemi compatti e portatili, mentre le varianti "F" saranno adatte a chi non necessita di grafica integrata. Sarà però difficile spodestare Ryzen 7 9800X3D, visto che la nuova CPU AMD ha segnato il nuovo standard per il gaming.