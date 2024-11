Dragon Ball Sparking! Zero si mostra in video con la mod italiana per l'8K e 60 FPS con Ray Tracing

Il modder italiano ci propone ora un nuovo video nel quale possiamo vedere Dragon Ball Sparking! Zero in 8K e 60 FPS con Ray Tracing . Vediamo il risultato finale e come lo ha raggiunto.

Dragon Ball Sparking! Zero si è rivelato uno dei grandi successi di Bandai Namco della stagione, certamente grazie alla qualità dei contenuti e per il grande numero di personaggi che possiamo controllare, per rivivere i grandi sconti vissuti nel manga e nell'anime. Anche la qualità grafica è ottima, ma potrebbe essere ancora migliore, come ci dimostra questa mod realizzata da Beyond Dreams .

I miglioramenti apportati a Dragon Ball Sparking! Zero

Beyond Dreams ci spiega che ha lavorato al miglioramento di Dragon Ball Sparking! Zero con il suo preset grafico tramite Reshade, tramite il quale si è occupato di ottimizzare ancora di più l'Ambient Occlusion e la Global Illumination utilizzando il Complete Ray Tracing grazie alla tecnologia Restir GI.

A questo si aggiunte poi il fatto che ha migliorato i colori - così da avvicinarli ancora di più a quelli tipici dell'anime di Dragon Ball - sfruttando il Color Grading. Per aggiungere un tocco cinematografico aggiuntivo, tipico delle sue creazioni, il modder ha inserito una profondità di campo dinamica in Dragon Ball Sparking! Zero e anche una mod per la telecamera che segue in modo personalizzato il movimento nell'ambiente e dei nemici a schermo.

Il risultato finale è che Dragon Ball Sparking! Zero gira a 8K e 60 FPS con i dettagli al massimo. Il suo computer utilizza chiaramente componenti all'avanguardia, come una Nvidia RTX 4090 ASUS TUF, 32 GB di RAM e un Intel 14700K.

Se vi interessano le creazioni di Beyond Dreams, vi segnaliamo anche la mod per God of War Ragnarok in 8K e 60 FPS.